VIDEO: इंदौर में किन्नर समुदाय के करीब 24 सदस्यों ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की, कई की हालत गंभीर; जानें क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के नंदलालपुरा क्षेत्र में किन्नर समुदाय के आपसी विवाद ने दुखद रूप ले लिया है. एक गुट से जुड़े करीब 24 किन्नरों ने जहर पी लिया, जबकि कुछ ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की. इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और प्रभावितों को एम्बुलेंस के माध्यम से एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया.

किन्नरों ने फिनायल जैसा जहरीला पदार्थ पीया

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में संदेह है कि प्रभावितों ने फिनायल जैसा जहरीला पदार्थ पीया है। पदार्थ की सटीक पहचान और मात्रा की पुष्टि मेडिकल जांच के बाद ही संभव होगी। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन विवाद के कारणों की गहन जांच जारी है.

इंदौर में 24 किन्नरों ने जहर पीया

मामला आपसी गुटबाजी से जुड़ा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का परिणाम है। विवाद की जड़ में क्षेत्रीय प्रभुत्व, कमाई के स्रोत और आंतरिक सत्ता संघर्ष जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं. कुछ समय पूर्व इसी विवाद में दो मीडियाकर्मियों द्वारा एक किन्नर के साथ कुकृत्य का मामला भी सामने आया था, जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी के ट्रांसफर के बाद जांच रुक सी गई

अस्पताल में चल रहा इलाज

सभी 24 प्रभावितों का एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है। जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि सभी का समुचित और तत्काल इलाज सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है