बड़ा हादसा टला, सूरत-दुबई इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बीच हवा में इंजन में आई खराबी

IndiGo Flight Emergency Landing: मंगलवार को सूरत से दुबई जा रहे इंडिगो के विमान में सवार 150 से ज्यादा यात्रियों की जान उस समय अटक गई, जब बीच हवा में इंजन में खराबी आ गई. पायलट की सूझबूझ और तुरंत लिए गए फैसले से, विमान की अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया.

इंडिगो की फ्लाइट 6E-1507, जिसने सुबह सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, उसमें बीच हवा में ही तकनीकी खराबी आ गई. एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि जब विमान हवा में सामान्य गति से उड़ रहा था, तभी उसके एक इंजन के प्रदर्शन में दिक्कत आने लगी, जिसके बाद आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए गए.

इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. पायलट ने सभी तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमान को अहमदाबाद में सुरक्षित उतार लिया."

यात्रियों में फैली दहशत

जैसे ही यात्रियों को तकनीकी खराबी की खबर मिली, वे घबरा गए. कुछ यात्री प्रार्थना करते दिखे, जबकि कुछ ने इमरजेंसी डाइवर्जन की खबर मिलते ही अपने रिश्तेदारों को फोन किया.

दुबई व्यापार के लिए जा रहे एक यात्री, राकेश पटेल ने कहा, "हर कोई घबराया हुआ था. क्रू लगातार हमसे शांत रहने को कह रहा था, लेकिन आप लोगों के चेहरों पर डर देख सकते थे. अहमदाबाद में विमान के सुरक्षित उतरने के बाद ही हमने राहत की सांस ली."

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमरजेंसी की स्थिति के बावजूद लैंडिंग बहुत ही सुचारु रही और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए. एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुष्टि की कि कोई भी घायल या हताहत नहीं हुआ.

वैकल्पिक विमान से यात्रियों ने पूरी की यात्रा

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद, इंडिगो की इंजीनियरिंग टीम ने तुरंत विमान की जाँच शुरू कर दी ताकि इंजन में खराबी की वजह का पता लगाया जा सके. जाँच जारी रहने के दौरान, एयरलाइन ने यात्रियों को दुबई ले जाने के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की.

दोपहर बाद तक, यात्रियों को सफलतापूर्वक दूसरे विमान में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने बिना किसी और देरी के अपनी यात्रा फिर से शुरू की.

इंडिगो के आधिकारिक बयान में कहा गया, "हम अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि स्थिति को सुरक्षित और पेशेवर तरीके से संभाला गया."