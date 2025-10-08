ये अपमानजनक है... Indigo ने कार्गो शिपमेंट में ताबूत पर लगाया 'Elephant' का स्टीकर, 100 KG से ज्यादा वजन होने पर उठाया कदम; Social Media पर छिड़ी बहस
Indigo human remains sticker (Photo- @hiravaero/X)

Indigo Human Remains Sticker: इंडिगो एयरलाइंस के एक कार्गो शिपमेंट की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें शव भरा हुआ एक ताबूत दिखाई दे रहा है. ताबूत पर लगे स्टिकर पर "Human Remains" और "Delhi to Patna Dead Body By Air" लिखा है. इसके अलावा, एक स्टिकर पर "Extremely Heavy, 100 किलोग्राम से ज्यादा" लिखा है और उस पर एक हाथी का चिन्ह भी बना हुआ है. Twitter और Instagram पर शेयर की गई इस फोटो को देखकर कुछ यूजर्स ने इसे मृतक के प्रति अपमानजनक बताया.

हालांकि, ज्यादातर लोगों ने बताया कि ये स्टिकर और चिन्ह सिर्फ "सुरक्षा और सावधानी (Safety and Caution)" के लिए हैं, ताकि हैंडलिंग स्टाफ को शव को सावधानी से संभालना सिखाया जा सके.

ये भी पढें: Indigo Flight: मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो के विमान को मिली बम की धमकी, दिल्ली एयरपोर्ट पर सघन तलाशी

इंडिगो के 'कार्गो शिपमेंट सिस्टम' पर उठे सवाल

इंडिगो के “Extreme Heavy” स्टिकर पर बहस

एक यूजर ने कहा कि ये नियम वैश्विक स्तर पर लागू हैं और हाथी का चिह्न वजन दर्शाने के लिए है, न कि अपमानजनक. कुछ लोगों ने इस पोस्ट की आलोचना करते हुए इसे परिवार की निजता का उल्लंघन बताया. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे चिह्न शवों के उचित संचालन और सुरक्षित परिवहन के लिए जरूरी हैं, खासकर जब स्टाफ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता.

'सुरक्षा और सावधानी के लिए लगाया जाता है स्टिकर'

इंडिगो एयरलाइंस और संबंधित एजेंसी ने यह भी कहा कि यह केवल तकनीकी और सुरक्षा कारणों से किया गया था और इसका उद्देश्य मृतक या उसके परिवार का अनादर करना नहीं था. इस वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस और अलग-अलग राय को जन्म दिया.