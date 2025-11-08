IndiGo's Travel Advisory: एयरलाइन इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, तकनीकी खराबी के कारण उड़ानें प्रभावित, सामान्य होने में लगेंगे कुछ घंटे

IndiGo Flight (Photo: @indigo/X)

नई दिल्ली, 8 नवंबर : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Airline Indigo) ने शनिवार को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की. इंडिगो ने बताया कि एयरपोर्ट संचालक और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टीमें सिस्टम को पूरी तरह बहाल करने और परिचालन को स्थिर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही हैं. इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ट्रैवल एडवाइजरी (Travel Advisory) जारी की. कंपनी ने स्वीकार किया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई उड़ानों में देरी और कैंसिल हो रही हैं, लेकिन अगले कुछ घंटों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है.

इंडिगो ने लिखा, "संचालक और एटीसी टीमें सिस्टम को पूरी तरह से बहाल करने और परिचालन को स्थिर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही हैं. अगले कुछ घंटों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है. इस दौरान कुछ प्रस्थान और आगमन समय में समायोजन जारी रह सकता है. हमारी टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं और ग्राहकों को अपडेटेड शेड्यूल, आगे के कनेक्शन और रीयल-टाइम जानकारी प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रही हैं ताकि किसी भी अपरिहार्य प्रतीक्षा को आसान बनाया जा सके." यह भी पढ़ें : सीएम योगी, नीतीश समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

यात्रियों को सलाह दी गई है कि यदि वे आज उड़ान भर रहे हैं, तो वे अपनी नवीनतम उड़ान की स्थिति को वेबसाइट लिंक पर चेक करें. सूत्रों के अनुसार यह समस्या शुक्रवार रात से शुरू हुई, जब इंडिगो के बुकिंग और चेक-इन सिस्टम में अचानक खराबी आई. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर यात्री घंटों इंतजार करते रहे. सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने शिकायत की कि फ्लाइट स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा और काउंटर पर लंबी कतारें लगी हैं.

इंडिगो ने माफी मांगी और कहा, "हम आपके धैर्य और समझ के लिए तहेदिल से आभारी हैं. हम आपका समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं कि आपकी यात्रा यथासंभव आरामदायक और निर्बाध रहे." कंपनी ने प्रभावित यात्रियों को मुफ्त रिशेड्यूलिंग, रिफंड और होटल सुविधा का विकल्प भी दिया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की ग्राउंड स्टाफ अतिरिक्त डेस्क खोलकर सहायता कर रही है. पिछले साल भी इंडिगो को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कंपनी ने सिस्टम अपग्रेड का वादा किया था.