IndiGo Flight Bird Hit: नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से पक्षी टकराया, सुरक्षित लैंडिंग

(Photo : X)

नागपुर, 2 सितंबर : नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई812 की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है. बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद इंडिगो की फ्लाइट से पक्षी टकरा गया. पायलट ने तत्काल इसकी सूचना दी और नागपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की गई.

हवाई अड्डा प्राधिकरण के अनुसार, विमान में 160 से 165 यात्री सवार थे. फ्लाइट के पक्षी से टकराने के बाद तुरंत बाद ही पायलट ने नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई. सभी यात्री सुरक्षित हैं और कोई हताहत नहीं हुआ. इंडिगो के इंजीनियर विमान की जांच कर रहे हैं ताकि पक्षी से टकराने के प्रभाव और विमान की स्थिति का आकलन किया जा सके.उल्लेखनीय है बीते कुछ समय में देशभर में विमानों में खराबी और दुर्घटनाग्रस्त होने के कई मामले सामने आए हैं इससे पहले, 9 अगस्त को पुणे जिले के बारामती उपखंड के कटफल गांव के पास एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. यह भी पढ़ें : Vivek Agnihotri’s Question to Mamata Banerjee: ‘क्या हिंदुओं के दर्द की बात करना गुनाह है?’, विवेक अग्निहोत्री का ममता बनर्जी से सवाल

जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय विमान ट्रेनिंग फ्लाइट पर था. विमान के पायलट शक्ति सिंह को मामूली चोटें आई थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लैंडिंग के दौरान विमान का अगला पहिया मुड़ गया था. वहीं कुछ का कहना है कि लैंडिंग के दौरान विमान का अगला टायर निकल जाने से विमान टैक्सीवे से उतरकर किनारे घास में जा गिरा था. इसके अलावा, 19 जून को दिल्ली से लेह जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई 2006 की तकनीकी कारणों से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी.

इंडिगो की फ्लाइट में चालक दल के सदस्यों समेत करीब 180 लोग सवार थे. फ्लाइट ने दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लेह पहुंचने से कुछ देर पहले तकनीकी गड़बड़ी का पता चला. विमान लेह पहुंचने के कुछ ही देर बाद वापस लौट आया और सुरक्षित तरीके से दिल्ली में उतर गया.इससे पहले, दो जून को रांची में इंडिगो का एक विमान गिद्ध से टकराया था, जिसके कारण आपात लैंडिंग करानी पड़ी. पटना से कोलकाता वाया रांची की फ्लाइट करीब 3-4 हजार फीट की ऊंचाई पर थी. उसी समय एक गिद्ध उससे टकराया. इंडिगो की इस फ्लाइट में क्रू मेंबर्स समेत 175 यात्री सवार थे.