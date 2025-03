India's Got Latent Row: रणवीर अल्लाहबादिया से गुवाहाटी पुलिस ने की पूछताछ, माफी के बावजूद बढ़ी परेशानियां

यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बीयरबाइसेप्स को लेकर इंडिया'ज़ गॉट लैटेंट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सामने पेश होने के एक दिन बाद, अब रणवीर गुवाहाटी साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनसे इस शो में दिए गए विवादित बयानों को लेकर पूछताछ की गई.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि जब रणवीर अपनी कार से बाहर निकले, तो पपराजी ने उन्हें घेर लिया. उन्होंने मीडिया से बचने के लिए तेज़ी से पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया. यह पूछताछ गुवाहाटी पुलिस द्वारा 10 फरवरी 2025 को दर्ज की गई एफआईआर के तहत हो रही है, जिसमें उन पर अश्लीलता फैलाने और यौन संबंधी अनुचित बातचीत करने का आरोप लगाया गया है.

#WATCH | Assam: YouTuber Ranveer Allahabadia reaches at the office of Crime Branch, Guwahati Police Commissionerate in Guwahati in connection with a case related to India's Got Latent show.

Earlier on February 27, Youtuber Ashish Chanchlani, one of the accused in the case of… pic.twitter.com/KmFu9Cwbhd

