Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद, मेटल और रियल्टी स्टॉक्स में हुई बिकवाली

मुंबई, 6 नवंबर : भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) गुरुवार के कारोबारी सत्र में हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स (Sensex) 148.14 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 83,311.01 और निफ्टी 87.95 अंक या 0.34 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,509.70 पर था. लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 568.60 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,468.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 255.90 अंक या 1.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,105 पर बंद हुआ.

बाजार में गिरावट का नेतृत्व मेटल और रियल्टी स्टॉक्स ने किया. निफ्टी मेटल (2.07 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (1.51 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (1.21 प्रतिशत), निफ्टी कमोडिटीज (1.29 प्रतिशत), निफ्टी पीएसई (1.67 प्रतिशत) और निफ्टी हेल्थकेयर (0.49 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ बंद हुआ. केवल निफ्टी ऑटो (0.06 प्रतिशत) और निफ्टी आईटी (0.18 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, मारुति सुजुकी, टीएमपीवी, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे. पावर ग्रिड, इटरनल (जोमैटो), बीईएल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाइटन, भारती एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स थे. बाजार के जानकारों ने कहा कि सत्र के दौरान भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया और अंत में मुनाफावसूली हुई. इसकी वजह एफआईआई की ओर से लगातार बिकवाली जारी रखना था.

जानकारों के मुताबिक, गिरावट के समय निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में जिन कंपनियों की आय उम्मीद से अच्छी रही है, उनमें निवेश करने की रणनीति अपनानी चाहिए. भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी. सुबह करीब 9 बजकर 26 मिनट पर सेंसेक्स 225.53 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,684.68 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 32.65 अंक या 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,630.30 स्तर पर था.