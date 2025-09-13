Nagpur: डिलीवरी बॉय बनकर आया आरोपी, गेट के बाहर से महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागा, नागपुर में दिनदहाड़े चैन स्नैचिंग; VIDEO

Credit-(X,@TheNewIndian_in)

नागपुर, महाराष्ट्र: नागपुर (Nagpur) में आरोपियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके है. दिनदहाड़े महिलाओं के साथ चोरी की घटनाएं हो रही है. ऐसी ही एक घटना नागपुर (Nagpur) के अजनी इलाकें से सामने आई है.जहांपर एक डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) के कपड़े पहनकर पहुंचे आरोपी ने महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गया. इस घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है. जिसमें देख सकते है की दिनदहाड़े इस आरोपी ने महिला के गले से मंगलसूत्र छीना और अपने वाहन से फरार हो गया. इस घटना के बाद अब पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

आरोपी की खोजबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @TheNewIndian_in नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:ATM Theft: नागपुर जिले के पारशिवनी में चोर एटीएम मशीन ही उखाड़कर ले गए, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

महिला के गले से छीना मंगलसूत्र

#WATCH: Nagpur | Courier boy posed thief snatched gold chain from woman in Ajni. 🔹 Incident caught on CCTV⁰🔹 Woman tricked in name of document signing⁰🔹 Accused fled with chain, police probe on CCTV footage being scanned, hunt launched. #Nagpur #Breaking @DGPMaharashtra pic.twitter.com/XQGBfJnvBG — The New Indian (@TheNewIndian_in) September 13, 2025

कैसी हुई चोरी की घटना?

ये घटना नागपुर के अजनी पुलिस स्टेशन (Ajni Police Station) की हद में हुई है पीड़ित महिला का नाम अश्विनी मेश्राम बताया जा रहा है. इसका वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है पार्सल के बहाने से एक युवक आया और उस दौरान गेट बंद था, महिला बाह आई और उसने इस युवक से बातचीत की और इसी दौरान इस आरोपी ने पीड़ित को साइन करने के लिए कहा, जब महिला साइन करने लगी, तो इसी दौरान आरोपी ने गेट के भीतर से हाथ डालकर मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गया.

पीड़िता ने मचाया शोर

इस घटना के बाद पीड़िता ने शोर मचाया और जब तक लोग पहुंचते चोर फरार हो चूका था. इस घटना के बाद पुलिस (Police) ने सीसीटीवी (CCTV) की जांच की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.