Mumbai Rain Update: IMD का अलर्ट, मुंबई-ठाणे में अगले 3–4 घंटों में बारिश की संभावना, जानें आस-पास के जिलों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Mumbai Rain Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दो दिनों तक बारिश की सुस्ती के बाद एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी है. गुरुवार, 7 अगस्त की सुबह से ही मुंबई में रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Incident: मुंबई में भारी बारिश का कहर! पिछले 24 घंटे में मॉनसून से जुड़े 20 हादसे, मकान गिरने, शॉर्ट सर्किट सहित अन्य घटनाएं शामिल
मुंबई और ठाणे में बारिश को लेकर अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार सुबह 7:00 बजे एक Nowcast चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार, आने वाले 3 से 4 घंटों में मुंबई और ठाणे के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान IMD ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है.
आसपास के जिलों का हाल
मुंबई और ठाणे के अलावा, पालघर, रायगढ़ और नवी मुंबई जैसे आस-पास के जिलों में भी आज बारिश की संभावना बनी हुई है. सुबह से ही इन क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है.
प्रशासन की अपील
इस दौरान प्रशासन की ओर से भी नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है. प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जलभराव या ट्रैफिक प्रभावित इलाकों में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.