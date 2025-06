Hyderabad Heavy Rain: हैदराबाद में भारी बारिश से जलभराव, सड़कें बनीं तालाब! (Watch Video)

Hyderabad Heavy Rain: नवाबों का शहर हैदराबाद एक बार फिर बारिश की मार झेल रहा है. बीते कुछ घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई है. खासकर संतोष नगर और चम्पापेट इलाकों में हालात बेहद खराब हैं, जहां पानी भर जाने के कारण लोगों को सुबह-सुबह भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं. लोग घुटनों तक पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई जगहों पर गाड़ियां भी पानी में बंद पड़ी हुई दिख रही हैं. इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है और आम जनता बेहद परेशान नजर आई. यह भी पढ़े: School Closed Today in Dharwad: कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट घोषित, जिले में सभी स्कूल-कॉलेज आज रहेंगे बंद

#WATCH | Parts of Hyderabad city witness waterlogging issues after the city was lashed by heavy rainfall.

Visuals from Santosh Nagar and Champapet areas. pic.twitter.com/cMooFXtmsU

— ANI (@ANI) June 12, 2025