स्कूटी सवार युवक पर गिरा इलेक्ट्रिक पोल, मौके पर ही चली गई जान; CCTV में कैद हुआ भयावह हादसा

25-Year-Old Techie Crushed to Death

हैदराबाद के नच्रम इलाके में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सतविक अपनी स्कूटी से लौट रहे थे. वे गणेश विसर्जन देखने के बाद घर जा रहे थे, तभी अचानक सड़क किनारे खड़ा पुराना इलेक्ट्रिक पोल गिर पड़ा. यह पोल सीधे उनके सिर पर आ गिरा, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही पोल गिरा, सतविक स्कूटी से गिर पड़े और पोल उनके सिर पर जा गिरा. यह हादसा देख लोग दहल उठे.

हादसे के बाद स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं. उनका कहना है कि इलाके में कई पुराने और जर्जर बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने कभी उनकी मरम्मत या बदलने की जहमत नहीं उठाई. लोगों ने आरोप लगाया कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई दर्दनाक घटना

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. सतविक के परिवार और स्थानीय लोग चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.

इलाके के लोगों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते कमजोर खंभों को बदल दिया जाता, तो एक युवा की जान न जाती. अब लोगों ने बिजली विभाग और प्रशासन से सभी पुराने खंभों को तुरंत बदलने की मांग की है.