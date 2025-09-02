स्कूटी सवार युवक पर गिरा इलेक्ट्रिक पोल, मौके पर ही चली गई जान; CCTV में कैद हुआ भयावह हादसा

हैदराबाद के नच्रम इलाके में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सतविक अपनी स्कूटी से लौट रहे थे. वे गणेश विसर्जन देखने के बाद घर जा रहे थे, तभी अचानक सड़क किनारे खड़ा पुराना इलेक्ट्रिक पोल गिर पड़ा. यह पोल सीधे उनके सिर पर आ गिरा, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही पोल गिरा, सतविक स्कूटी से गिर पड़े और पोल उनके सिर पर जा गिरा. यह हादसा देख लोग दहल उठे.
हादसे के बाद स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं. उनका कहना है कि इलाके में कई पुराने और जर्जर बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने कभी उनकी मरम्मत या बदलने की जहमत नहीं उठाई. लोगों ने आरोप लगाया कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है.
सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई दर्दनाक घटना
స్కూటీపై వెళ్తుండగా విద్యుత్ స్తంభం మీద పడి టెక్కీ మృతి
నాచారం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విషాద ఘటన
వినాయక నిమర్జనం చూసి తిరిగి స్కూటీపై ఇంటికి వెళ్తుండగా, విద్యుత్ స్తంభం కూలి తలపై పడడంతో సాప్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాత్విక్(25) దుర్మరణం
దెబ్బతిన్న పాత స్తంభాలను మార్చలేదని, అధికారుల… pic.twitter.com/9hRxOEPPLz
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 2, 2025
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. सतविक के परिवार और स्थानीय लोग चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.
इलाके के लोगों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते कमजोर खंभों को बदल दिया जाता, तो एक युवा की जान न जाती. अब लोगों ने बिजली विभाग और प्रशासन से सभी पुराने खंभों को तुरंत बदलने की मांग की है.