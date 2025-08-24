Aaj Ka Mausam, 24 August 2025: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? कई राज्यों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावना
Photo- @Indiametdept

Today's Weather Forecast: मौसम विभाग (IMD) ने आज, 24 अगस्त 2025 (24 August Ka Mausam) को कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी (Rain Alert) जारी की है. बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से पूर्वी और मध्य भारत में बारिश तेज होगी. वहीं, अगले कुछ दिनों तक गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान (Weather Forecast) है. मौसम विभाग के अनुसार, आज झारखंड (Jharkhand Ka Mausam) में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अनुमान है. 24 और 25 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान बिजली गिरने और गरज के साथ छींटे पड़ने का भी खतरा रहेगा.

बादल दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे

रात में हरियाणा के लिए जारी  हुआ था अलर्ट

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर का मौसम

24 अगस्त को उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Updates), हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. अगले दो दिनों में राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में 24 से 26 अगस्त तक भारी बारिश देखने को मिलेगी.

गुजरात और महाराष्ट्र में हो सकती है मूसलाधार बारिश

गुजरात (Gujrat Weather Updates Today) राज्य में 29 अगस्त तक लगातार भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. उत्तरी गुजरात में 24 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, महाराष्ट्र (Maharashtra Weather Updates Today) के कोंकण और मध्य महाराष्ट्र (Mumbai Rain Updates Today)  के कुछ हिस्सों में भी 29 अगस्त तक अच्छी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. गुजरात तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मौसम का हाल

24 अगस्त को पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में आज बारिश हो सकती है. केरल और कर्नाटक में 26 अगस्त से बारिश का मौसम शुरू होगा जो 29 अगस्त तक जारी रहेगा. तेज हवाओं के साथ बारिश का असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी देखने को मिल सकता है.

कुल मिलाकर, 24 अगस्त कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दिन रहेगा. लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है.