Petrol Diesel Rate Today: आज कितने रुपये प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल-डीजल? जानें अपने शहर का ताजा रेट

Petrol Diesel Rate Today: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों (Crude Oil Prices) में उतार-चढ़ाव जारी है. सोमवार को कच्चे तेल में एक बार फिर तेजी देखी गई और यह 68 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया. इस बीच, ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमत 67.40 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल (WTI Crude Oil) की कीमत 63.92 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. वैश्विक बाजार में इस बदलाव का असर भारत में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों (Petrol-Diesel Retail price) पर भी साफ दिखाई दे रहा है. तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे नई दरें जारी कीं.

इन महानगरों में नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

अच्छी खबर यह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है.

नोएडा-गाजियाबाद में कीमतों में उतार-चढ़ाव

दिल्ली से सटे शहरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है. नोएडा (Noida Petro Diesel Rate) और ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल 27 पैसे सस्ता होकर 94.87 रुपये और डीजल 25 पैसे घटकर 87.82 रुपये प्रति लीटर हो गया. वहीं, गाजियाबाद (Ghaziabad Petro Diesel Rate) में स्थिति उलट रही. यहां पेट्रोल 21 पैसे बढ़कर 94.76 रुपये और डीजल 23 पैसे महंगा होकर 87.52 रुपये प्रति लीटर हो गया.

गुरुग्राम और अन्य शहरों के दाम

हरियाणा के गुरुग्राम (Gurgaon Petro Diesel Rate) में सोमवार को पेट्रोल 94.57 रुपये और डीजल 87.76 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा, अहमदाबाद (Ahmedabad Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 94.49 रुपये और डीजल 90.17 रुपये, बेंगलुरु (Bangalore Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 102.92 रुपये और डीजल 89.02 रुपये, जबकि हैदराबाद (Hyderabad Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 107.46 रुपये और डीजल 95.70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पुणे- राजस्थान में क्या रेट?

जयपुर (Jaipur Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 104.72 रुपये और डीजल 90.21 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. पुणे (Pune Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 104.04 रुपये और डीजल 90.57 रुपये प्रति लीटर, चंडीगढ़ (Chandigarh Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 94.30 रुपये और डीजल 82.45 रुपये प्रति लीटर, इंदौर में पेट्रोल 106.48 रुपये और डीजल 91.88 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है.

यूपी-बिहार में क्या है दाम?

लखनऊ (Lucknow Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 94.69 रुपये और डीजल 87.80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. पटना में पेट्रोल 105.58 रुपये और डीजल 93.80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं, सूरत (Surat Petro Diesel Rate) में पेट्रोल 95.00 रुपये और डीजल 89.00 रुपये प्रति लीटर है. नासिक में पेट्रोल 95.50 रुपये और डीज़ल 89.50 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है.

तेल की कीमतों पर नजर रखना जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता नहीं आती, देश के अलग-अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बदलती रहेंगी.