खौफनाक VIDEO: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

कोल्हापुर: महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे 48 पर स्थित नेर्ले में एक निजी कंपनी की फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई. इस आग में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. आग इतनी भयावह थी कि इसे बुझाने के लिए छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

