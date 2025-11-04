VIDEO: बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा! तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, विदेश से घर लौट रहे 6 लोगों की मौत

Barabanki Road Accident: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा देवां थाना (Dewan Police Station) क्षेत्र के कुतलूपुर गांव के पास कल्याणी नदी पुल पर रात करीब 10 बजे हुआ. जानकारी के अनुसार, कार में सवार सभी लोग फतेहपुर के रहने वाले थे और किराए की कार से विदेश यात्रा से लौट रहे थे.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे पता चलता है कि यह कोई नई गाड़ी थी.
कार-ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 6 की मौत
#WATCH | बाराबंकी, उत्तर प्रदेश: बाराबंकी SP अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, "रात करीब 10 बजे देवा थाना क्षेत्र के तहत देवा-फतेहपुर मार्ग पर एक आर्टिका कार और ट्रक की टक्कर हो गई। आर्टिका में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 पुरुष और 1 महिला… https://t.co/ISHrjCTgwn pic.twitter.com/NkIz3Oheoz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 4, 2025
6 लोगों की मौत, मौक पर पहुंची पुलिस
दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
'तेज रफ्तार से ट्रक की लेन में घुसी थी कार'
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी (DM Shashank Tripathi) और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय (SP Arpit Vijayvargiya) भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कार तेज रफ्तार से ट्रक की लेन में घुस गई, जिससे यह दुर्घटना हुई.
ट्रक को जब्त कर लिया गया, ड्राइवर फरार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक भी तेज गति से जा रहा था और सामने से आ रही एक कार को देखकर चालक ने नियंत्रण खो दिया. दुर्घटना के बाद पुल पर काफी देर तक जाम लगा रहा. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि उसका चालक फरार बताया जा रहा है.
पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.