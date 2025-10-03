Chhatrapati Sambhajinagar Horror: 'गर्दन, हाथ और उंगलियां काटी': 2 बच्चों के सामने ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी मुंबई पुलिस

chhatrapati sambhajinagar murder (Photo Credits Twitter)

Chhatrapati Sambhajinagar Murder Case: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां सआदत नगर रोड (Saadat Nagar Murder) स्थित रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे एक 38 वर्षीय व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सआदत नगर निवासी सैयद इमरान (Syed Imran Gangwar Case) के रूप में हुई है. इमरान ने हाल ही में ऑटो-रिक्शा चलाना शुरू किया था. यह घटना बीते बुधवार देर रात की है, जब इमरान अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी चला रहा था, तभी बिना नंबर प्लेट वाली एक कार में सवार पांच लोग वहां पहुंचे और उस पर हमला कर दिया.

ये भी पढें: Maharashtra News: फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई सहित महाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी दुकानें और होटल; बार-वाइन शॉप को अनुमति नहीं

धारदार हथियारों हमला कर ली जान

हमलावरों ने धारदार हथियारों से इमरान पर बार-बार हमला किया. उसकी गर्दन, हाथ और शरीर पर गहरे घाव हो गए और उसकी उंगलियां भी कट गईं. इमरान की मौके पर ही मौत हो गई. उसके बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत अपने चाचा को फोन किया, जो मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना के बाद, पुलिस (Mumbai Police) ने तुरंत कार्रवाई की और दो आरोपियों सैयद सद्दाम और शेख इरफान को गिरफ्तार कर लिया. दोनों जालना की ओर भाग गए थे, लेकिन वापस आते ही उन्हें पकड़ लिया गया. उनके पास से खून से सने कपड़े, एक कार और हथियार बरामद किए गए. जांच से पता चला कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा था.

दो गुटों में गैंगवार के चलते हुआ मर्डर

पुलिस के अनुसार, यह हत्या दो गुटों के बीच हुए गैंगवार का हिस्सा थी. मुख्य आरोपी सैयद मुजीब को भी क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने गुरुवार शाम उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि मुजीब के कुख्यात गैंगस्टर राजू जागीरदार (Gangster Raju Jagirdar) से संबंध थे. जागीरदार इस समय हत्या के आरोप में जेल में है.

हालांकि, इमरान का भाई सलमान, जो पहले मुजीब का करीबी था, बाद में जागीरदार का पक्ष लेने लगा. इससे दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया और 30 मई को एक और हमला हुआ.

मृतक के परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार

हत्या के बाद, इमरान के परिवार ने उसका शव पुलिस कमिश्नर कार्यालय (Police Commissioner's Office) के बाहर रख दिया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार किया.

फिलहाल, पुलिस ने हत्या, साजिश और अवैध हथियार रखने जैसी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.