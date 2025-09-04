VIDEO: JNPA पर देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन; सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लिए आज बताया ऐतिहासिक दिन!

मुंबई: महाराष्ट्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा, मुंबई से सटे नवी मुंबई में जब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो टर्मिनल, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (BMCT) के फेज-II का उद्घाटन हुआ. इस टर्मिनल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग ने वर्चुअली किया. इस समारोह में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी उपस्थित थे.
भारत-सिंगापुर के बीच साझेदारी
BMCT फेज-II को सिंगापुर की PSA इंटरनेशनल और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) के बीच 30 साल की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत विकसित किया गया है. इस परियोजना में 7,915 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो भारत के बंदरगाह क्षेत्र में सबसे बड़ा एकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) है. इस टर्मिनल की बढ़ी हुई क्षमता से जहाजों का टर्नअराउंड समय कम होगा, बड़े जहाजों को आसानी से संभाला जा सकेगा और कार्गो प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ेगी.
JNPA पर देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन
आज का दिन ऐतिहासिक!
JNPA पर देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो टर्मिनल का आज उदघाटन हुआ है। ऐसे विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से संवाद...
(जेएनपीए, उरण | 4-9-2025)@narendramodi #Maharashtra #JNPA pic.twitter.com/d3ufzQgLFN
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 4, 2025
महाराष्ट्र के विकास को गति
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, और आज उनके हाथों इसका उद्घाटन हुआ। यह टर्मिनल न केवल JNPA को देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बनाएगा, बल्कि महाराष्ट्र के समुद्री व्यापार को भी नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वधावन (Vadhvan Port) के शुरू होने के बाद, महाराष्ट्र का समुद्री व्यापार क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा,