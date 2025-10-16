Shilpa Shetty Case: शिल्पा शेट्टी के खिलाफ ठगी का मामला, बॉम्बे HC से विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली

Shilpa Shetty Case: फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को ₹60 करोड़ की ठगी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल उन्हें यह इजाज़त देने से इनकार कर दिया है. यह मामला एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं
शिल्पा और पतीके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है
इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing - EOW) कर रही है. जांच एजेंसी ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ है, जिसका मतलब है कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते. यह भी पढ़े: Shilpa Shetty ने मनाई ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ की 31वीं सालगिरह, शेयर किया ‘चुरा के दिल मेरा’ का वीडियो
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने विदेश जानें की अनुमति मांगी थी
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इस LOC को हटवाने और विदेश यात्रा की अनुमति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें पेशेवर कारणों से विदेश जाना है, लेकिन अदालत ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनकी याचिका फिलहाल खारिज कर दी है.
मामला कोर्ट में विचाराधीन
यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और आने वाली सुनवाइयों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. तब तक दोनों पर विदेश यात्रा पर रोक बनी रहेगी।