VIDEO: दिल्ली में तेज रफ्तार BMW ने बाइक को मारी टक्कर, वित्त मंत्रालय के अधिकारी Navjot Singh की हुई मौत; जांच में शुरू

Delhi BMW Accident (Photo- IANS & @RajnitikKranti/X)

Delhi BMW Accident: दिल्ली के धौला कुआं (Dhaula Kuan Accident) इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार BMW कार ने बाइक सवार नवजोत सिंह (Navjot Singh Death) को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई. नवजोत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के पद पर तैना था. हादसे में उनकी पत्नी समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं.

पुलिस के अनुसार, टक्कर उस समय हुई जब नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे.

एक्सीडेंट में वित्त मंत्रालय अधिकारी की मौत

Delhi: Deputy Secretary Navjot Singh of the Ministry of Finance, Government of India, succumbed to injuries following a collision with a BMW in the Dhaula Kuan area while returning home with his wife from Bangla Sahib Gurudwara. His wife remains in critical condition and is… pic.twitter.com/CJVCQPdFvN — IANS (@ians_india) September 14, 2025

गुरुग्राम की महिला चला रही थी BMW कार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार एक महिला चला रही थी. हादसे के बाद घायल दंपति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया.

BMW कार में सवार महिला और उसका पति भी हादसे में घायल हो गए. दोनों गुरुग्राम के रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस ने गाड़ियों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.