Aaj Ka Mausam, 06 May 2025: कहीं भारी बारिश, तो कहीं तूफान का अलर्ट; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम?

Todays (6 May) Forecast: देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है. दक्षिण राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में सब-ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी एक बड़ा तूफान बन चुका है, जिसकी वजह से अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश और भारी तूफान देखने को मिल सकते हैं. इस तूफान का असर सिर्फ राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिमी मध्यप्रदेश और उत्तर महाराष्ट्र में भी इसका असर दिखेगा. इस बीच मौसम विभाग ने आज यानी 06 मार्च 2025 के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है.

आज के दिन की बात करें तो दक्षिण-पश्चिम राजस्थान, उत्तर गुजरात और दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा कुछ जगहों पर तेज हवाएं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश भी हो सकती है.

Todays (6 May) Forecast: parts of south Rajasthan, Gujarat and West Madhya Pradesh may experience intense thunderstorms. Tamilnadu, Kerala, Andhra, Telangana, UP, north Bihar Himachal, northeast India may experience isolated thunderstorms.

😵😵🥹 🥹Massive Subtropical Cyclone formed over parts of south Rajasthan and Gujarat. This will bring significant thunderstorms over southern Rajasthan, Gujarat, west MP and North Maharashtra in next 3-4 days. Stay safe and updated with latest forecast.

