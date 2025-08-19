Mumbai Heavy Rain: भारी बारिश से मुंबई हुई पानी-पानी, सरकारी कार्यालयों में BMC का छुट्टी का ऐलान, प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह

(Photo : X)

Mumbai Heavy Rain: मुंबई में भारी बारिश जारी है. भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज 19 अगस्त को रेड अलर्ट घोषित किया है. इसे देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सभी शासकीय और निमशासकीय कार्यालयों में आज छुट्टी घोषित करने का ऐलान किया है. साथ ही, निजी कार्यालयों को घर से काम (Work From Home) करने के सलाह दी गई है.

छुट्टी का ऐलान:

BMC की तरफ से पोस्ट कर जानकारी साझा की गई है कि आज, 19 अगस्त को, मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है. इस वजह से बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने सभी शासकीय और निमशासकीय कार्यालयों को छुट्टी देने का आदेश जारी किया है, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर. यह भी पढ़े: Work From Home in Mumbai: मुंबई की बारिश बनी आफत, पुलिस ने की प्राइवेट कंपनियों से ‘वर्क फ्रॉम होम’ की अपील

बीएमसी का पोस्ट

📢मुंबईतील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये यांना आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुटी 🔹खासगी कार्यालये/ आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरी राहून कामकाज (वर्क फ्रॉम होम) करण्याच्या सूचना द्याव्यात 🌧️भारतीय हवामान खात्याने आज मंगळवार, दिनांक १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी बृहन्मुंबई… — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 19, 2025

निजी कार्यालयों के लिए निर्देश:

मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच BMC ने अपने आदेश में निजी कार्यालयों और आस्थापनों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) के निर्देश देने को कहा है, ताकि वे अनावश्यक यात्रा से बच सकें और सुरक्षित रहें. BMC की तरफ से यह कदम सड़कों पर जलभराव और यातायात की समस्याओं को देखते हुए उठाया गया है.

BMC की अपील:

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे भारी बारिश और जलभराव से बचने के लिए घरों से बाहर न निकलें, और यदि आवश्यक हो, तो केवल जरूरी काम के लिए ही बाहर जाएं. BMC ने नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.