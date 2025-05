सोमवार, 12 मई को गुजरात उच्च न्यायालय ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 33 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया. गुजरात हाई कोर्ट ने अधिकारियों को माता-पिता की "स्पष्ट सहमति" प्राप्त करने और उन्हें उनकी समझ में आने वाली भाषा में जोखिम समझाने के बाद जल्द से जल्द प्रक्रिया को अंजाम देने का आदेश दिया. गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति निरजर एस देसाई की पीठ ने राजकोट के पीडीयू जनरल अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्हें एक समन्वय पीठ द्वारा 13 वर्षीय पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया गया था.

हाई कोर्ट ने गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग करने वाली नाबालिग लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. सोमवार को, उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की एक टीम स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक, मनोचिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट - द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिन्होंने नाबालिग लड़की की जांच की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि "कानूनी अभिभावक की सहमति के बाद, नाबालिग लड़की की जटिलता के उच्च जोखिम के साथ, एनीमिया के मूल्यांकन और सुधार के बाद गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त किया जा सकता है".

गुजरात हाई कोर्ट ने बच्ची के माता-पिता की 'स्पष्ट सहमति' के बाद नाबालिग रेप पीड़िता के 33-सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने का दिया निर्देश

Gujarat High Court Permits Termination Of Minor Rape Survivor's 33-Week Pregnancy, Says She Has A Long Life Before Herhttps://t.co/Nnigy8XqTu

— Live Law (@LiveLawIndia) May 13, 2025