Greater Noida Shocker: महिला ने 11 साल के बेटे संग 13वीं मंजिल से लगाई छलांग, नीचे गिरकर दर्दनाक मौत; जानें सुसाइड नोट में क्या लिखा?

Greater Noida Mother-Son Commit Suicide: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की Ace City सोसाइटी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 37 वर्षीय महिला ने अपने उसके 11 साल के बेटे संग 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या (Noida Sucide Case) कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है और परिवार गहरे सदमे में है. पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुआ. महिला का पति एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) है, जो हादसे के वक्त घर के दूसरे कमरे में था. अचानक जब उसे चीख सुनाई दी, तो वह दौड़कर बाहर आया. उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बेटा नीचे जमीन पर पड़े थे.

घटना की सूचना के बाद पुलिस (Noida Police) के साथ मेडिकल टीम मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

महिला ने सुसाइड नोट में क्या लिखा?

जांच में पता चला है कि बच्चा लंबे समय से न्यूरोलॉजिकल बीमारी (Neurological Disease) से पीड़ित था और दवाइयों पर निर्भर था. उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी और उसकी मां उसका पूरा ध्यान रखती थी. पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट (Suicide Note) भी मिला, जिसमें महिला ने साफ तौर पर लिखा है कि उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए.

महिला ने पति से क्यों मांगी माफी?

नोट में उसने अपने पति से माफी मांगी है और लिखा है कि वह और उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते और किसी के सिर का बोझ बनकर नहीं रह सकते हैं. महिला ने साफ कहा कि यह उसका अपना फैसला है और परिवार पर किसी भी तरह का दोष नहीं डाला जाना चाहिए.

मानसिक रूप से तनावग्रस्त थी 'मां'

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पिता ने मां से बेटे को दवा देने को कहा. दवा देने के बाद मां उसे बालकनी में ले गई और कुछ मिनट बाद दोनों ने छलांग लगा दी. पड़ोसियों ने बताया कि बच्चा लंबे समय से बीमार था और लगातार दवाइयां ले रहा था. वह स्कूल भी नहीं जाता था. ऐसे में मां मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो गई थी.

सुसाइड नोट की हो रही है जांच

फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सुसाइड नोट की Handwriting Expert से जांच कराई जा रही है ताकि किसी तरह का संदेह न रहे. साथ ही, परिवार और समाज के अन्य लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं.

