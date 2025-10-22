(Photo Credits ANI)

Govardhan Puja: गोरखपुर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और गौ-सेवा भी की. इस ख़ास मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गोवंश संरक्षण और किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी.

सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में करीब 16 लाख गोवंश हैं, जिनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है. इसका उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाना है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तीन प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं. यह भी पढ़े: Gorakhpur: गोवर्धन पूजा पर सीएम योगी ने की गौ-सेवा, बताया सरकार की योजनाओं का लाभ; VIDEO

गोवर्धन पूजा पर सीएम योगी ने की गौ-सेवा

निराश्रित गोशाला योजना

मुख्यमंत्री सीएम योगी ने बताया कि यदि कोई किसान सरकार की गोवंश संरक्षण योजना से जुड़ता है, तो उसे 4 गोवंश दिए जाते हैं। प्रत्येक पशु पर ₹1500 प्रति माह दिया जाता है, जिससे एक परिवार को हर महीने ₹6000 तक की सहायता मिल सकती है.

कुपोषित परिवारों के लिए योजना

सीएम योगी ने बतया कि जिन परिवारों में कुपोषित महिलाएं या बच्चे हैं, उन्हें निराश्रित गोशालाओं से गाय दी जाती है. वे गायों की सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं और इसके बदले सरकार से ₹1500 प्रति माह प्राप्त करते हैं। इस योजना से अनेक परिवारों को कुपोषण से पोषण की ओर लाने में सफलता मिली है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, जो अन्नदाता है, अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चल रही गोवर्धन योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस और एथेनॉल उत्पादन जैसे नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को गोबर का भी मूल्य मिल रहा है.