Gold Rate Today: दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव; जानें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित अन्य शहरों का लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: देश भर में इन दिनों सोने-चांदी की कीमतें (Gold and Silver Prices) आसमान छू रही हैं, आज शुक्रवार, 03 अक्टूबर को भी कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया. ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) और देश भर के विभिन्न शहरों में बढ़ती मांग के कारण आया है. दिवाली (Diwali) और धनतेरस (Dhanteras) जैसे प्रमुख त्योहारों के नजदीक आते ही लोग आभूषण और सिक्के खरीदने की तैयारी में जुट गए हैं. यही वजह है कि आभूषणों की दुकानों पर भीड़ धीरे-धीरे बढ़ रही है.

दिल्ली में सोने की कीमत (Gold Price in Delhi)

राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना लगभग ₹11,609 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹10,770 प्रति ग्राम है. ज्वैलर्स का कहना है कि त्योहारी सीजन ने निवेशकों और उपभोक्ताओं, दोनों की रुचि बढ़ा दी है. डॉलर की मज़बूती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ रहा है, लेकिन घरेलू मांग ने कीमतों को स्थिर रखा है.

अहमदाबाद में कीमतों में उछाल (Gold Rate in Ahmedabad)

गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 11,869 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 10,880 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है. शादी और त्योहारों का मौसम शुरू होते ही खरीदारी बढ़ जाती है. पिछले वर्षों की तरह, अक्टूबर और नवंबर में सोने की मांग चरम पर रहने की उम्मीद है, साथ ही आभूषणों और पारंपरिक आभूषणों की मांग में भी वृद्धि होगी.

लखनऊ में कीमतें थोड़ी कम (Lucknow Rate in Ahmedabad)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोने की कीमतें दिल्ली और अहमदाबाद की तुलना में थोड़ी कम रहीं. 24 कैरेट सोना 10,169 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 9,323 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया. व्यापारियों का मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से कमजोर संकेतों के कारण यहाँ कीमतें कम रहीं. हालांकि, दिवाली और धनतेरस के करीब आने पर, खरीदारी बढ़ने से कीमतें बढ़ सकती हैं.

वैश्विक बाजार प्रभाव (Global Market Impact)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कॉमेक्स (Comex) पर सोने की कीमतों में 0.2% की मामूली गिरावट दर्ज की गई. डॉलर इंडेक्स (Dollar Index) में मजबूती और निवेशकों की अन्य सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों की ओर रुझान बढ़ने से सोने की कीमतों पर दबाव रहा. हालांकि, भारत में स्थिति थोड़ी अलग है. यहां सोने की कीमतें सीधे त्योहारों और शादियों की मांग से जुड़ी होती हैं.