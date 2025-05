Ghulam Nabi Azad Hospitalised: गुलाम नबी आजाद कुवैत दौरे के दौरान अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के प्रमुख गुलाम नबी आजाद को कुवैत में एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बीच अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह प्रतिनिधिमंडल भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधों को उजागर करने और भारत का पक्ष रखने के लिए खाड़ी देशों के दौरे पर है.

इस दौरे की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा ने X (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी दी कि, "हमारे प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बीच श्री गुलाम नबी आजाद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. उनकी हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उन्होंने बहरीन और कुवैत में हुई बैठकों में अहम योगदान दिया. वे इस बात से निराश हैं कि अब वे शारीरिक रूप से अगली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे."

गुलाम नबी आजाद ने कुवैत में हुई एक अहम बैठक में पाकिस्तान की जमकर आलोचना की. उन्होंने ANI से बातचीत में कहा, “पाकिस्तान झूठी बातें फैलाने में माहिर है. आज की बैठकों में बहुत सारे सवाल-जवाब हुए. मुझे लगता है कि उन्होंने जो गलतफहमियां फैलाई थीं, वो अब दूर हो गई हैं. यह बहुत सफल कार्यक्रम रहा.”

Halfway into our delegation's tour, Shri @ghulamnazad has had to be admitted to hospital. He is stable, under medical supervision, and will be undergoing some tests and procedures . His contributions to the meetings in Bahrain and Kuwait were highly impactful, and he is… pic.twitter.com/73CL9nqQGl

— Baijayant Jay Panda (@PandaJay) May 27, 2025