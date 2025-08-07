CoinDCX का प्रचार कर विवादों में फंसे Gautam Gambhir, लोग बोले- 'ये Crypto का Paid Ad है, बताया क्यों नहीं?'

Gautam Gambhir CoinDCX Crypto Ad: भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए. उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का प्रचार किया, लेकिन यह नहीं बताया कि यह एक विज्ञापन है, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया.
गंभीर नवंबर 2024 से क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म CoinDCX के ब्रांड एंबेसडर हैं और पहले भी इसका समर्थन करते रहे हैं. लेकिन इस बार उनके नए पोस्ट पर हंगामा मच गया.
गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो बस एक हवा है. लेकिन अंदाज़ा लगाइए क्या? दो करोड़ से ज़्यादा भारतीय इससे सहमत नहीं हैं." इस पोस्ट में उन्होंने CoinDCX को टैग भी किया.
इसके साथ ही, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह एक अख़बार के फुल-पेज विज्ञापन में इसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का प्रचार करते दिख रहे हैं.
लोगों ने पूछा- 'यह विज्ञापन है, तो बताया क्यों नहीं?'
गंभीर का यह पोस्ट देखकर कई लोग हैरान रह गए. कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि शायद उनका अकाउंट हैक हो गया है. जल्द ही X के 'कम्युनिटी नोट' फीचर ने भी इस पोस्ट पर एक नोट जोड़ दिया, जिसमें लिखा था कि यह CoinDCX का एक पेड कैंपेन लग रहा है, लेकिन गंभीर ने इसका खुलासा नहीं किया है.
They said crypto was a fad. Guess what? 2 Crore+ Indians disagree. #CoinDCX #2CroreOnCoinDCX @CoinDCX @smtgpt pic.twitter.com/19OPhdWz5q
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 6, 2025
लोगों ने भी इस पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.
एक यूज़र ने लिखा, "अब एड भी करने लगे बिना बताए कि ये एड है."
एक दूसरे यूज़र ने कहा, "सट्टेबाज़ी और क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना... यह जनता के हित में नहीं है."
एक तीसरे यूज़र ने CoinDCX की हैकिंग की ख़बर शेयर करते हुए लिखा, "यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है. हम आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं."
CoinDCX में हुई थी $44 मिलियन की हैकिंग
यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले CoinDCX को एक बड़े हैकिंग संकट का सामना करना पड़ा था, जिसमें कंपनी के करीब $44 मिलियन (लगभग 360 करोड़ रुपये) चोरी हो गए थे.
इस मामले में कंपनी के ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल अग्रवाल को बेंगलुरु पुलिस ने जुलाई के अंत में गिरफ्तार किया था. जाँच में पता चला था कि उसके लैपटॉप की सुरक्षा से छेड़छाड़ की गई थी. हालाँकि, उसने चोरी में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन यह माना है कि वह कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहा था. जाँचकर्ताओं को उसके बैंक खाते में एक अज्ञात स्रोत से आए 15 लाख रुपये भी मिले थे.
इस घटना के बाद लोग CoinDCX की सुरक्षा पर पहले से ही सवाल उठा रहे थे, और अब गौतम गंभीर के इस विज्ञापन ने इस बहस को और तेज़ कर दिया है.