Mumbai Ganeshotsav 2025: गिरगांवचा राजा को चढ़ाया गया 800 किलो का विशाल मोदक, बना विश्व रिकॉर्ड; VIDEO

800 Kg Biggest Modak

Mumbai Ganeshotsav 2025: मुंबई में गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2025) के रंग पूरे जोश और भक्ति के साथ छाए हुए हैं. इस बार गिरगांवचा राजा (Girgaoncha Raja) की आराधना कुछ खास रही, क्योंकि भगवान गणेश को 800 किलो का विशाल मोदक अर्पित किया गया. इस मोदक ने न सिर्फ भक्तों का दिल जीत लिया बल्कि इसे विश्व रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया (Book of India) ने भी मान्यता दी है. गुरुवार को गिरगांवचा राजा मंडल ने इतिहास रच दिया जब फॉर्च्यून फूड्स की ओर से 800 किलो वजनी मोदक भगवान गणेश को चढ़ाया गया. बेसन, चीनी, दूध और मावे जैसे पारंपरिक सामग्रियों से तैयार इस विशाल मोदक ने आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाया.

मुंबई का गणेशोत्सव वैसे तो हर साल विशेष होता है, लेकिन 2025 में गिरगांवचा राजा के इस 800 किलो के मोदक ने इस भक्ति पर्व को और यादगार बना दिया.

गिरगांवचा राजा मंडल के सचिव गणेश लिंगायत ने कहा, "गिरगांवचा राजा हमेशा से भक्ति और समुदाय का प्रतीक रहा है. इस बार का 800 किलो का मोदक (Biggest Modak) हमारी आस्था और परंपरा को और भव्य रूप में पेश करता है. यह क्षण हर भक्त के लिए ऐतिहासिक था."

देखें 800 किलो का विशाल मोदक

VIDEO | Ganesh Chaturthi 2025: 800 kgs and 4 ft tall Modak was unveiled at Girgaoncha Raja pandal in Mumbai. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/pUnVFUli1C — Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025

फॉर्च्यून फूड्स का खास प्रयास

फॉर्च्यून फूड्स की ओर से बनाए गए इस मोदक का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि त्योहार की परंपरा को भव्यता के साथ जोड़ना भी था. एडलवाइस एग्री बिजनेस लिमिटेड के जॉइंट प्रेसिडेंट, बिक्री और विपणन प्रमुख मुकेश मिश्रा ने कहा,

"हर भारतीय त्योहार के केंद्र में भोजन होता है. गणेश चतुर्थी का सबसे प्रिय व्यंजन मोदक है. हमने पारंपरिक सामग्री से सबसे बड़ा मोदक बनाकर इस उत्सव को और खास बनाने का प्रयास किया है."

भक्तों की आस्था और उल्लास

इस ऐतिहासिक मोदक के दर्शन के लिए हजारों भक्त उमड़े. हर किसी ने इसे भगवान गणेश की कृपा और भव्यता का प्रतीक माना. भक्तों का कहना था कि इतने बड़े मोदक का रूप देखकर उनके मन में आस्था और उत्साह दोनों दोगुना हो गया.