VIDEO: राहुल गांधी की गाड़ी के ड्राइवर पर FIR, नवादा में यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी को मारी थी टक्कर
राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' में हादसा (Photo Credits : YouTube)

नवादा (बिहार): बिहार के नवादा जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. ड्राइवर पर आरोप है कि उसने 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी थी. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. यह घटना दो दिन पहले, यानी मंगलवार की है. राहुल गांधी अपनी यात्रा के सिलसिले में भगत सिंह चौक से गुजर रहे थे. इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया और उसे टक्कर लग गई.

नवादा के एसपी (पुलिस अधीक्षक) अभिनव धीमान ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया, "हां, ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और आगे की जानकारी सही समय पर दी जाएगी."

यह घटना उस समय हुई जब राहुल गांधी अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत नवादा में थे. इस यात्रा का मकसद लोगों को उनके वोटिंग के अधिकारों के बारे में जागरूक करना है.