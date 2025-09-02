Punjab Flood: मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहत और पुनर्वास के लिए सरकारों से अधिक प्रयास करने का आग्रह किया

नई दिल्ली, 2 सितंबर : कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( Mallikarjun Kharge) ने पंजाब में विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बात करके पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब में ढाई लाख से ज्यादा लोग विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे हैं. कई लोगों की जान जा चुकी है. जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. मैंने पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बात की है. कांग्रेस पार्टी हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगी."

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राहत, पुनर्वास और शीघ्र चिकित्सा सहायता सहित और अधिक प्रयास करने चाहिए. केंद्र सरकार को उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों को और अधिक धनराशि प्रदान करनी चाहिए. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा की मांगों के अनुसार एक समर्पित पैकेज तुरंत प्रदान किया जाना चाहिए. खड़गे ने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संकटग्रस्त लोगों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड का उपयोग किया जाना चाहिए. यह भी पढ़ें : K Kavitha Suspended From BRS: तेलंगाना के पूर्व CM केसीआर का बड़ा फैसला, बेटी कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीआरएस से निकाला

इस बीच, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चुनौती से जूझ रहा है. इस कठिन घड़ी में हम सब पंजाब के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. हमें पूरा विश्वास है कि पंजाब जल्द इस आपदा से उबरेगा और पहले की तरह देश की तरक्की में मजबूती से भागीदारी करेगा." बता दें कि इस समय पंजाब विनाशकारी बाढ़ की मार झेल रहा है. कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लगभग जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप मुंडियन के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 12 जिलों में 29 लोगों की मौत हुई.