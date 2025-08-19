Investment Tips: कितने समय में दुगुना होगा आपका निवेश? '72' के फॉर्मूले से मिनटों में जानें

Financial Planning Tips

Financial Planning Tips: हर निवेशक की चाहत होती है, कि उसका पैसा जल्दी दोगुना हो जाए ताकि भविष्य की ज़रूरतों जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या शादी के खर्चों के लिए अच्छे से तैयारी की जा सके. ज़्यादातर लोग इसके लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD), म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स (Post Office Schemes) में पैसा लगाते हैं, लेकिन अक्सर यही सवाल मन में घूमता रहता है, कि ‘मेरा पैसा आखिर कब दोगुना होगा?’ अब इसके लिए आपको जटिल गणना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बहुत आसान जवाब है, रूल ऑफ 72 (Rule of 72).

क्या है रूल ऑफ 72?

यह तरीका बहुत ही आसान है, और हर किसी को तुरंत समझ में आ सकता है. इसके ज़रिए आप आसानी से जान सकते हैं, कि आपके पैसे को दोगुना होने में कितने साल लगेंगे. इसके लिए आपको बस 72 को अपने निवेश की ब्याज दर (Interest Rate) से भाग देना है. जो भी संख्या आएगी, वही आपके पैसे को दोगुना होने में लगने वाले साल होंगे.

अलग-अलग निवेश में रूल ऑफ 72 कैसे काम करता है?

फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD)

अगर आप फिक्स्ड डिपॉज़िट में 7% सालाना ब्याज पर निवेश करते हैं, तो आपका पैसा लगभग 10.28 साल में दोगुना हो जाएगा.

हिसाब: 72 ÷ 7 = 10.28 साल.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

इस समय पीपीएफ पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता है. इसका मतलब है, कि आपका पैसा करीब 10.14 साल में दोगुना हो जाएगा.

हिसाब: 72 ÷ 7.1 = 10.14 साल.

स्टॉक मार्केट (Nifty 50)

अगर स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 का रिटर्न 13.5% है, तो आपका पैसा सिर्फ 5.3 साल में दोगुना हो सकता है.

हिसाब: 72 ÷ 13.5 = 5.3 साल.

म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds)

अगर म्यूचुअल फंड्स औसतन 12% रिटर्न दे रहे हैं, तो आपका पैसा लगभग 6 साल में दोगुना हो जाएगा.

हिसाब: 72 ÷ 12 = 6 साल.

क्यों है फायदेमंद यह फॉर्मूला?

इसमें कैलकुलेटर या लंबी-लंबी गणना करने की जरूरत नहीं पड़ती है. निवेशक आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि उनका पैसा कितने साल में दोगुना होगा. यह तरीका सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महंगाई (Inflation) या जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) जैसी चीजों को समझने में भी मदद करता है. कुल मिलाकर, रूल ऑफ 72 हर निवेशक के लिए बहुत उपयोगी है, और अगर आप स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हैं, तो यह फॉर्मूला आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा.