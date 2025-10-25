Muzaffarnagar Horror: बीवी की मौत के बाद घर में कम हो गई रिस्पेक्ट, पिता ने बेटे और बहू को मार दी गोली; हुई मौत

Muzaffarnagar son's murder (Photo- Pixabay)

Muzaffarnagar Murder: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पत्नी की मौत के बाद घर में उपेक्षित महसूस कर रहे 68 वर्षीय एक व्यक्ति ने शुक्रवार सुबह अपने ही बेटे और बहू को गोली मार दी. इस घटना में उनके 42 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि उनकी 38 वर्षीय बहू गंभीर रूप से घायल हो गई. मुजफ्फरनगर पुलिस (Muzaffarnagar Police) के अनुसार, यह घटना जिले के भोकरहेड़ी इलाके (Bhokarheri Murder) में हुई. आरोपी का नाम बृजवीर सहरावत है. उसके पोते ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और घटना की सूचना दी.

क्या है पूरा मामला?

मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा (SSP Sanjay Kumar Verma) ने बताया कि बृजवीर ने अपने बेटे रॉबिन सहरावत और बहू रविता देवी को लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से गोली मार दी. पेट में गोली लगने से किसान रॉबिन की अस्पताल में मौत हो गई. रविता के हाथ में गोली लगी है और उसे जिला अस्पताल (Muzaffarnagar District Hospital) में भर्ती कराया गया है. रॉबिन के बेटे आदर्श सहरावत ने भोपरा थाने (Bhopra Police Station) में हत्या का मामला दर्ज कराया है.

आरोपी को हिरासत में लिया गया

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हथियार जब्त कर लिया है. रॉबिन के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घरेलू कलह और आपसी मनमुटाव इस घटना का कारण था.

घर पर उपेक्षित महसूस करता था आरोपी

स्थानीय लोगों ने बताया कि बृजवीर अक्सर घर पर उपेक्षित महसूस करता था और अपने बेटे पर उचित देखभाल न मिलने के कारण नाराज रहता था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है.