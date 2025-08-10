Fake Paneer Factory Busted: लोगों के स्वास्थ के खिलवाड़! पाम ऑयल और इंडस्ट्रियल एसिड से बनाया जा रहा था पनीर, मेहसाना में 650 किलो पनीर एफडीए ने किया जब्त; VIDEO

Credit-(X,@fssaiindia)

मेहसाणा, गुजरात: गुजरात के मेहसाणा जिले में एक नकली पनीर बनानेवाली फैक्ट्री का एफडीए ने भंडाफोड़ किया है. यहांपर पर पाम ऑयल और इंडस्ट्रियल एसिड से पनीर बनाया जा रहा था. एफडीए की टीम ने छापा मारकर करीब 650 किलो जब्त किया.यह फैक्ट्री शैलेशकुमार कांतिलाल पटेल के स्वामित्व में है और यहां पामोलीन तेल व औद्योगिक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कर पनीर तैयार किया जा रहा था.जांच में सामने आया कि फैक्ट्री असली दूध की जगह पामोलीन तेल का इस्तेमाल कर पनीर बना रही थी और उसे सिर्फ 200 रूपए प्रति किलो में बेच रही थी, जबकि असली पनीर की बाजार कीमत लगभग दोगुनी है.

यह नकली पनीर अहमदाबाद सहित कई शहरों में सप्लाई किया जा रहा था. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fssaiindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: दिवाली से पहले FDA की बड़ी कार्रवाई, गाजियाबाद में 1,300 Kg बदबूदार पनीर पकड़ने के बाद डंपिंग झोन में किया नष्ट, देखें वीडियो

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़

FDA Gujarat has busted a factory in Mehsana making fake paneer from palm oil & acetic acid. Samples collected for testing. Investigation is in progress. FSSAI is committed to protecting public health. #FSSAIAction #FSSAIinStates #FakePaneer #Gujarat pic.twitter.com/tmDDX1U1QU — FSSAI (@fssaiindia) August 10, 2025

बड़ी तादाद में जब्ती

छापेमारी के दौरान 649 किलो मिलावटी पनीर और 238 किलो पामोलीन तेल बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत करीब 1.61 लाख आंकी गई है. बरामद सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है.

एफडीए की कार्रवाई जारी

अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एफएसएसएआई ने दोहराया कि खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.