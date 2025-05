Badaun Fire News: यूपी के बदायूं में आग का तांडव, एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम काबू पाने में जुटी; VIDEO

Badaun Fire News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी शहर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. सूचना मिलने के बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं. ताज़ा जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है, हालांकि नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है.

आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं, जिससे आग पूरे फैक्ट्री परिसर में फैल चुकी है. यह भी पढ़े: UP Fire Breaks: बदायूं में ट्रांसफॉर्मर से उठी चिंगारी के कारण लगी आग में 200 घर हुए राख, एक व्यक्ति झुलसा

#WATCH | Uttar Pradesh | Massive fire broke out in a factory in the Ujhani town of Badaun district. Fire tenders are present at the spot and efforts to douse the fire are underway. pic.twitter.com/LhwWjujdJe

— ANI (@ANI) May 22, 2025