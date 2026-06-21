Fact Check: क्या NEET परीक्षा की वजह से PM मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया 45 मिनट इंतजार? जानें इस दावे का सच
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Fact Check: डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक खबर तेजी से प्रसारित हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi Airport) पर 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ा. वायरल पोस्ट के अनुसार, पीएम मोदी ने नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े घटनाक्रमों के कारण अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया था. देश में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवादों के बीच इस खबर ने लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों और गहन पड़ताल से साफ होता है कि यह दावा पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है.

जांच में क्या आया सामने?

प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी यात्राओं से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड तथा पिछले 48 घंटों के घटनाक्रमों पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर पीएम मोदी के इंतजार करने की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है.  यह भी पढ़े:  NEET-UG 2026 Re-Exam: देशभर में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट-यूजी री-एग्जाम शुरू, शाम 5:15 बजे तक चलेगी परीक्षा

मुख्यधारा के किसी भी विश्वसनीय समाचार माध्यम या पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं की गई है. प्रधानमंत्री का यात्रा कार्यक्रम बेहद सुरक्षित और पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संचालित होता है, जिसमें इस तरह की अप्रत्याशित देरी की संभावना नहीं के बराबर होती है.

प्रधानमंत्री की सुरक्षा और हवाई यात्रा का विशेष प्रोटोकॉल

प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री की आवाजाही के लिए 'VVIP नो-फ्लाई ज़ोन' और विशेष हवाई क्षेत्र प्रबंधन (Airspace Management) लागू किया जाता है. उनके आगमन और प्रस्थान के समय नागरिक उड्डयन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तालमेल बिठाकर काम करती हैं.

किसी भी प्रवेश परीक्षा या चालू प्रशासनिक मुद्दे के कारण प्रधानमंत्री के विमान को रोकने या उन्हें हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा कराने का कोई नियम या पूर्व उदाहरण नहीं है. इसलिए इस दावे को तकनीकी और व्यावहारिक रूप से भी सही नहीं माना जा सकता.

नीट परीक्षा विवाद और वायरल दावे का कनेक्शन

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) पिछले कुछ समय से पेपर लीक के आरोपों और प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस मुद्दे को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं.

समीक्षकों का मानना है कि इसी संवेदनशील माहौल का फायदा उठाकर कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने भ्रामक जानकारियां फैलाने के उद्देश्य से नीट परीक्षा के विवाद को प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत यात्रा से जोड़कर पेश कर दिया, जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है.

निष्कर्ष

"45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी करते रहे इंतजार, नीट परीक्षा की वजह से लिया रुकने का फैसला" शीर्षक के साथ वायरल हो रही खबर पूरी तरह से फर्जी (Fake) साबित हुई है. पाठकों और सोशल मीडिया यूज़र्स को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी संवेदनशील और शीर्ष पदों से जुड़ी खबरों को बिना पुष्टि के साझा न करें और केवल आधिकारिक व विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें.