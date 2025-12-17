Elephant Tramples Man: रामगढ में हाथी ने किया CCL कर्मी पर हमला, कुचलकर उतारा मौत के घाट, भयावह घटना हुई कैद: VIDEO

An elephant crushed one person to death (Credit-@NewsNuts009)

Elephant Tramples Man: झारखंड (Jharkhand) के अलग-अलग इलाकों में जंगली हाथियों (Wild Elephants)के हमले से बीते 24 घंटों के भीतर पांच लोगों की जान चली गई. इन घटनाओं में दो महिलाओं की भी मौत हुई है. वन विभाग के मुताबिक, सभी घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर हुईं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.रामगढ़ (Ramgarh) जिले के सिरका जंगल क्षेत्र में जंगली हाथियों ने तीन लोगों को कुचल दिया. इनमें से कुछ मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. घटना के बाद से वन विभाग की टीमें इलाके में हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

रामगढ़ में ही मंगलवार दोपहर 32 वर्षीय अमित कुमार रजवार सीसीएल कर्मी की उस वक्त मौत हो गई, जब वह आठ जंगली हाथियों के झुंड के पास जाकर वीडियो और (Selfie) लेने की कोशिश कर रहा था. हाथियों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NewsNuts009 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Korba Shocker: छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंगली हाथी का आतंक, 65 वर्षीय महिला को पैरों से कुचलकर मार डाला

हाथी ने कुचलकर ले ली जान

रांची के अंगड़ा में एक की मौत

रांची जिले के अंगड़ा थाना क्षेत्र के जिदू गांव में मंगलवार रात एक 36 वर्षीय व्यक्ति को हाथी ने कुचल दिया. पुलिस के अनुसार, इलाज के दौरान सनिचरवा मुंडा नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं. घायलों में एक महिला भी शामिल है, जिनका (Hospital Treatment) चल रहा है.

हाथियों की मौजूदगी से बढ़ा खतरा

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, रामगढ़ और बोकारो की सीमा से सटे जंगलों में करीब 42 जंगली हाथी अलग-अलग झुंडों में घूम रहे हैं. स्थिति को देखते हुए (Quick Response Team – QRT) और वन रक्षकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

वन विभाग और पुलिस अलर्ट

रामगढ़ के (Divisional Forest Officer – DFO) नितीश कुमार ने बताया कि हाथियों की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं, अंगड़ा थाना प्रभारी ने लोगों से जंगल और हाथियों के झुंड से दूरी बनाए रखने की अपील की है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

लगातार हो रही घटनाओं के बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और हाथियों के करीब न जाने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि जरा-सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.