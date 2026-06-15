UPSC Prelims 2026 Result: जल्द जारी होंगे सिविल सेवा प्रिलिम्स के नतीजे, upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

UPSC प्रीलिम्स 2026 का परिणाम जल्द आने की उम्मीद (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 15 जून: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Civil Services Preliminary Examination) (CSE) 2026 के परिणामों का इंतजार कर रहे 5.49 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. आयोग किसी भी समय प्रिलिम्स परीक्षा के नतीजे घोषित कर सकता है. हालांकि, यूपीएससी ने परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख या समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणाम बहुत जल्द आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे. यह परीक्षा देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं जैसे आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा (Mains) में प्रवेश के लिए पात्रता तय करेगी. यह भी पढ़ें: NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Released: नीट यूजी री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी होगी मेरिट लिस्ट

यूपीएससी प्रिलिम्स 2026 के परिणाम एक पीडीएफ फाइल के रूप में जारी किए जाएंगे. इस सूची में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे जिन्होंने परीक्षा के अगले चरण के लिए क्वालीफाई किया है. उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सर्च टूल (Ctrl+F) की मदद से अपना रोल नंबर ढूंढ सकेंगे. पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के कुछ ही हफ्तों के भीतर परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हो गई हैं.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं:

सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट gov.in पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध "Civil Services Examination (Preliminary) 2026 Result" के लिंक पर क्लिक करें. आपकी स्क्रीन पर चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, इसे डाउनलोड करें. सर्च फंक्शन (Ctrl+F) का उपयोग करें और अपना रोल नंबर दर्ज करें. भविष्य के संदर्भ के लिए इस रिजल्ट पेज का एक प्रिंटआउट या कॉपी संभाल कर रखें.

सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की आगे की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक तय समय सीमा के भीतर अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) का उपयोग करके लॉग इन करना होगा.

21 अगस्त से शुरू होगी मुख्य परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थी यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (Mains Exam) में बैठने के पात्र हो जाएंगे. इस वर्ष की मुख्य परीक्षा 21 अगस्त 2026 से आयोजित होने वाली है.

गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है—प्रारंभिक (Prelims), मुख्य (Mains) और व्यक्तित्व परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते. अंतिम योग्यता सूची (Final Merit List) मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है.

933 पदों के लिए कड़ा मुकाबला

इस वर्ष सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी है. 24 मई 2026 को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा के लिए 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 5.49 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. यह पूरी भर्ती प्रक्रिया भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अन्य केंद्रीय ग्रुप 'A' व ग्रुप 'B' सेवाओं के तहत कुल 933 रिक्तियों (Vacancies) को भरने के लिए की जा रही है.

परिणाम आने के बाद, जो उम्मीदवार क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, वे पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जारी होने वाले आधिकारिक कट-ऑफ मार्क्स और अपनी मार्कशीट देख सकेंगे और उसके आधार पर अपनी अगली परीक्षा की रणनीति तैयार कर सकते हैं.