अपने मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउज़र में DigiLocker का आधिकारिक पोर्टल https://results.digilocker.gov.in/ खोलें. होमपेज पर दिख रहे 'Board Results' सेक्शन में जाएं और सूची से Uttar Pradesh Board of High School and Intermediate Education (UP Board) चुनें. इसके बाद परीक्षा वर्ष (2025) और कक्षा (10वीं या 12वीं) का चयन करें. अब रोल नंबर, जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) और इंटर के लिए माता का नाम भरें. हाईस्कूल (10वीं): रोल नंबर, जन्म तिथि इंटरमीडिएट (12वीं): रोल नंबर, जन्म तिथि, माता का नाम ‘मैंने नियम और शर्तें पढ़ ली हैं’ वाले बॉक्स पर क्लिक करें और फिर Submit बटन दबाएं. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा जिसे आप डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं. डिजिटल मार्कशीट प्राप्त करने के लिए ‘Access DigiLocker Now’ बटन पर क्लिक करें. यदि आपने पहले DigiLocker में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें और लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद ‘Issued Documents’ सेक्शन में जाएं, जहां आपकी मार्कशीट उपलब्ध होगी. आप इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं.