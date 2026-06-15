SSC GD Constable Answer Key 2026 Out: एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की आंसर-की जारी, आपत्ति दर्ज करने का प्रोसेस और लिंक जानें

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

SSC GD Constable Answer Key 2026 Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सीमा सुरक्षा बलों में कांस्टेबल (GD) भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार खत्म कर दिया है. आयोग ने सोमवार, 15 जून को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रोविजनल आंसर-की (Provisional Answer Key) और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट (Response Sheets) जारी कर दी है. इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत प्रश्नपत्र और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करके परिणाम घोषित होने से पहले ही अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं. इसके साथ ही, आयोग ने उत्तरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए 'ऑब्जेक्शन विंडो' भी ओपन कर दी है. यह भी पढ़ें: MHT CET PCM Result 2026: महाराष्ट्र एमएचटी सीईटी पहले प्रयास के नतीजे घोषित, cetcell.mahacet.org पर ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

20 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जीडी कांस्टेबल पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का आयोजन 27 अप्रैल से 30 मई 2026 के बीच किया गया था. प्रोविजनल आंसर-की जारी करने के साथ ही, एसएससी ने 15 जून से 20 जून 2026 (शाम 6 बजे तक) के लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन विंडो को एक्टिव कर दिया है. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा जारी किसी उत्तर पर संदेह या विसंगति नजर आती है, तो वे निर्धारित शुल्क का भुगतान करके और सहायक दस्तावेज अपलोड करके उसे ऑनलाइन चुनौती दे सकते हैं.

SSC GD Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट gov.in पर जाएं. होमपेज पर दिए गए “Answer Key” सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद "Constable (GD) in CAPFs, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026: Uploading of Tentative Answer Keys..." वाले नोटिफिकेशन लिंक को खोलें. अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा, जहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. लॉगिन करते ही आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी. भविष्य के संदर्भ के लिए इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें.

रिस्पॉन्स शीट से अंकों का अनुमान लगाना आसान

आयोग ने आंसर-की के साथ-साथ उम्मीदवारों की व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट भी जारी की है. इस रिस्पॉन्स शीट में वे उत्तर दर्ज होते हैं जो उम्मीदवार ने परीक्षा के दौरान चुने थे. आधिकारिक आंसर-की के साथ इसका मिलान करके अभ्यर्थी आसानी से जान सकते हैं कि उनके कितने उत्तर सही हैं और कितने गलत, जिससे उन्हें रिजल्ट से पहले ही अपने स्कोर का एक सटीक अनुमान मिल जाएगा.

आपत्ति (Objections) दर्ज कराने की ऑनलाइन प्रक्रिया

यदि आप किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

एसएससी पोर्टल पर अपने क्रेडेंशियल्स के जरिए लॉग इन करें.

आंसर-की चैलेंज (Answer Key Challenge) वाले लिंक को ओपन करें.

उस प्रश्न या प्रश्नों का चयन करें जिनके उत्तर पर आपको आपत्ति है.

अपनी आपत्ति के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज या प्रूफ अपलोड करें.

निर्धारित प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और उसकी पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) डाउनलोड कर लें.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तय की गई है. इस समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी चुनौती पर विचार नहीं किया जाएगा. ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के बाद, एसएससी के विशेषज्ञों की टीम सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी. इसके बाद एक संशोधित फाइनल आंसर-की (Final Answer Key) प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर अंततः एसएससी जीडी परीक्षा 2026 का फाइनल रिजल्ट तैयार और घोषित होगा.