MHT CET PCM Result 2026: महाराष्ट्र एमएचटी सीईटी पहले प्रयास के नतीजे घोषित, cetcell.mahacet.org पर ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 15 जून: स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल, महाराष्ट्र ने आज, 15 जून को एमएचटी सीईटी 2026 के पहले प्रयास के पीसीएम (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स) ग्रुप के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब महाराष्ट्र सीईटी सेल के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने रिजल्ट चेक करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर एक्टिव (सक्रिय) कर दिया है. छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा. यह भी पढ़ें: UPSC Prelims 2026 Result: जल्द जारी होंगे सिविल सेवा प्रिलिम्स के नतीजे, upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

MHT CET 2026 PCM रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एमएचटी सीईटी पीसीएम स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले महाराष्ट्र सीईटी सेल की आधिकारिक वेबसाइट mahacet.org पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध "MHT CET Result 2026 (First Attempt)" के लिंक पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन पेज खुल जाएगा. निर्धारित फील्ड में अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी (Email ID) और पासवर्ड दर्ज करें. इसके बाद "Submit" या "Login" बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. अपने स्कोरकार्ड में दिए गए सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लें.

स्कोरकार्ड पर उपलब्ध महत्वपूर्ण विवरण

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उसमें अंकित सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक मिलान कर लें. एमएचटी सीईटी के आधिकारिक स्कोरकार्ड में निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:

उम्मीदवार का नाम

माता-पिता या अभिभावक का नाम

आवेदन संख्या (Application Number)

श्रेणी या कैटेगरी (General, SC, ST, OBC आदि)

विषय-वार पर्सेंटाइल स्कोर (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स)

कुल पर्सेंटाइल स्कोर (Overall Percentile)

इस स्कोरकार्ड में विषय-वार और कुल पर्सेंटाइल अंक दोनों ही दिए गए हैं. छात्रों को इस दस्तावेज की कई प्रतियां (प्रिंटआउट) सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि काउंसलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट के समय इसकी अनिवार्य आवश्यकता होगी.

परिणाम घोषित होने के बाद आगे क्या?

पहले प्रयास के पीसीएम परिणामों की घोषणा के बाद, महाराष्ट्र सीईटी सेल द्वारा जल्द ही कट-ऑफ स्कोर की घोषणा करने और केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) शुरू करने की उम्मीद है. इसी 'कैप' (CAP) राउंड के माध्यम से उम्मीदवारों के पर्सेंटाइल स्कोर, उनकी कॉलेज प्राथमिकताओं और पात्रता मानदंडों के आधार पर विभिन्न भाग लेने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों का आवंटन किया जाएगा.

एमएचटी सीईटी (MHT CET) महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसके जरिए राज्य भर के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों में स्नातक (Undergraduate) स्तर के इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है. हर साल देश भर से हजारों छात्र इन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. परीक्षा सेल ने छात्रों को सलाह दी है कि वे काउंसलिंग शेड्यूल, मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट के ताजा अपडेट्स के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.