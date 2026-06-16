MPBSE MP Board 10th Result 2026: एमपी बोर्ड ने घोषित किया कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट, result.mponline.gov.in पर ऐसे करें चेक

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

MPBSE MP Board 10th Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (Madhya Pradesh Board of Secondary Education) (MPBSE) ने मंगलवार, 16 जून को कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) की दूसरी परीक्षा (सप्लीमेंट्री/सुधार परीक्षा) 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं. छात्र अपने स्कोरकार्ड को एक्सेस करने के लिए अपने मुख्य रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर (आवेदन संख्या) का उपयोग कर सकते हैं.

बोर्ड द्वारा ऑनलाइन जारी की गई यह मार्कशीट पूरी तरह से प्रोविजनल (अस्थाई) है। छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट result.mponline.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऑनलाइन स्कोरकार्ड में विषय-वार प्राप्तांक, कुल अंक, पास/फेल का स्टेटस और परीक्षा से जुड़े अन्य जरूरी विवरण शामिल हैं. छात्रों की मूल (ऑरिजनल) मार्कशीट आने वाले दिनों में उनके संबंधित स्कूलों द्वारा जारी की जाएगी. यह भी पढ़ें: CBSE Class 12 Verification-Re-Evaluation Deadline: सीबीएसई कक्षा 12वीं अंक सत्यापन का पोर्टल आज होगा बंद, एक दिन की मिली थी मोहलत

परीक्षा परिणाम ऐसे करें चेक

कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले एमपी बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल (mponline.gov.in) पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध "Class 10 Second Examination Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें. नए पेज पर अपना रोल नंबर और आवेदन संख्या (Application Number) दर्ज करें. विवरण सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. भविष्य के संदर्भ के लिए अपनी प्रोविजनल मार्कशीट को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

क्यों आयोजित की जाती है दूसरी परीक्षा?

मध्य प्रदेश बोर्ड (MPBSE) द्वारा उन छात्रों के लिए इस दूसरी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो मुख्य वार्षिक परीक्षा में एक या दो विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे या जो अपने शैक्षणिक प्रदर्शन और अंकों में सुधार करना चाहते थे. बोर्ड की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों का साल बर्बाद होने से बचाना है, ताकि वे बिना किसी देरी के इसी शैक्षणिक सत्र में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें.

छात्रों के लिए आगे के जरूरी कदम

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड पर छपे सभी विवरणों की गहनता से जांच कर लें. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, विषय-वार अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस शामिल हैं. यदि मार्कशीट में किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति पाई जाती है, तो छात्र को सुधार के लिए तुरंत अपने स्कूल या एमपी बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले छात्र अब कक्षा 11वीं में प्रवेश (एडमिशन) की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं. जब तक स्कूल से मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक इस प्रोविजनल मार्कशीट की प्रति को संभाल कर रखना अनिवार्य है.