MPBSE MP Board Result 2026 Date: मध्य प्रदेश में 10वीं-12वीं के छात्रों का इंतजार होने वाला है ख़त्म! अप्रैल के पहले सप्ताह में आ सकते हैं परिणाम, मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में

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MPBSE MP Board 10th- 12th Result 2026 Date: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. बोर्ड के करीबी सूत्रों के अनुसार, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की लगभग 90 प्रतिशत कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है. इस गति को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक नतीजों की घोषणा कर सकता है. परिणाम जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे.

कब आयोजित हुई थीं परीक्षाएं?

इस वर्ष एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 6 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. वहीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च 2026 तक चली थीं. इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर से लाखों छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जो अब बेसब्री से अपने परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड फिलहाल रिजल्ट डेटा को अंतिम रूप देने और टॉपर्स की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में है. यह भी पढ़े: RBSE 10th Result 2026 Date And Time: राजस्थान बोर्ड आज घोषित कर सकता है 10वीं के परिणाम, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर ऐसे चेक करें नतीजें

ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स के जरिए अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं.

या पर जाएं. होमपेज पर 'MPBSE MP Board 10th Result 2026' या '12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

छात्र इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं.

मार्कशीट पर उपलब्ध जानकारी

डाउनलोड की गई डिजिटल मार्कशीट में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, स्कूल का नाम और कोड, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल प्राप्तांक और रिजल्ट का स्टेटस (पास/फेल) जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.

पास होने के लिए अनिवार्य योग्यता

एमपी बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे 'कंपार्टमेंट परीक्षा' (Compartment Exam) के जरिए अपना साल बचाने का मौका दिया जाएगा. इसके अलावा, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन (Re-checking) के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.

बोर्ड की ओर से सटीक तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा जल्द ही सोशल मीडिया और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की जाएगी.