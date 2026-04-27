Maharashtra 10th-12th Result 2026 Update: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे कब होंगे जारी? जानें ताजा अपडेट और रिजल्ट चेक करने का तरीका

Maharashtra 10th-12th Result 2026 Update: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की परीक्षाओं के परिणाम मई 2026 में घोषित होने की प्रबल संभावना है. बोर्ड के करीबी सूत्रों और हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब डेटा प्रोसेसिंग का काम अंतिम चरण में है.
कब घोषित होंगे नतीजे?
आमतौर पर, महाराष्ट्र बोर्ड पहले 12वीं (HSC) के परिणाम घोषित करता है और उसके बाद 10वीं (SSC) के नतीजे जारी किए जाते हैं. यह भी पढ़े: NEHU Result 2026 Released: एनईएचयू ने जारी किए सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे, छात्र nehu.ac.in पर ऐसे देखें स्कोरकार्ड
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12वीं (HSC) का परिणाम: मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह (संभावित 13 से 15 मई के बीच) में घोषित होने की उम्मीद है.
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10वीं (SSC) का परिणाम: 12वीं के नतीजों के एक सप्ताह बाद या मई के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है.
हाल ही में डिजीलॉकर (DigiLocker) पर 'Coming Soon' का नोटिस जारी होने के बाद से छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है, जिससे संकेत मिलते हैं कि नतीजे किसी भी दिन आ सकते हैं.
कहां और कैसे देखें रिजल्ट?
परिणाम घोषित होने के बाद छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों पर अपने अंक देख सकेंगे:
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mahresult.nic.in
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mahahsscboard.in
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hscresult.mkcl.org
छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए अपने सीट नंबर (Seat Number) और मां के पहले नाम (Mother's First Name) की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, छात्र एसएमएस (SMS) और डिजीलॉकर ऐप के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.
बोर्ड की तैयारी और पिछला रुझान
इस वर्ष महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में लगभग 28 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम की आधिकारिक तारीख की घोषणा एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी. पिछले वर्ष 12वीं का रिजल्ट 25 मई को और 10वीं का 2 जून को घोषित किया गया था, लेकिन इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज होने की उम्मीद है.
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
रिजल्ट के दिन भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट्स धीमी हो सकती हैं. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और वैकल्पिक वेबसाइटों या एसएमएस सेवा का उपयोग करें. यदि किसी छात्र को लगता है कि उसे उम्मीद से कम अंक मिले हैं, तो वे परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.