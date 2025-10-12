School Assembly News Headlines, 13 October 2025: देश, विदेश और व्यापार जगत से जुड़ी लेटेस्ट सुर्खियां, पढ़ें 12 अक्टूबर के लिए स्कूल असेंबली हेडलाइंस

School Assembly News Headlines Today

School Assembly News Headlines, 13 October 2025: रोजाना समाचारों की सुर्खियां पढ़ने से छात्रों को राजनीति, विज्ञान, खेल, अर्थशास्त्र और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी रखने में मदद मिलती है. यह दैनिक आदत न केवल उनके सामान्य ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि उनकी आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को भी निखारती है. प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में जानकारी रखने से छात्रों को दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और सार्थक चर्चाओं में भाग लेने में मदद मिलती है.

आज, 13 अक्टूबर को सुबह की स्कूल असेंबली के लिए आप जिन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन और व्यावसायिक समाचारों की सुर्खियाँ पढ़ सकते हैं, उन पर एक नजर डालें.

राष्ट्रीय समाचार (National News For School Assembly)

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल फीस के लिए UPI भुगतान को बढ़ावा देने हेतु एक पहल शुरू की है, जो डिजिटल परिवर्तन सुधारों के तहत एक नया कदम है.

भाजपा ने 2025 के जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए सतपाल शर्मा, राकेश महाजन और गुलाम मोहम्मद मीर को उम्मीदवार घोषित किया है.

दिल्ली में नकली ईनो और सेंसोडाइन से जुड़े एक और बड़े घोटाले के बाद, गुजरात में एक नकली कोलगेट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है.

EPFO 3.0 के लॉन्च में देरी हुई है, एटीएम से निकासी जनवरी 2026 तक होने की उम्मीद है.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (International News For School Assembly)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में पैट्रिक हर्मिनी की जीत पर उन्हें बधाई दी और मज़बूत संबंधों की उम्मीद जताई.

प्रधानमंत्री मोदी ने एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई से मुलाकात की और भारतीय बाज़ार में एआई विस्तार योजनाओं पर चर्चा की.

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्तक़ी ने उत्तर प्रदेश स्थित दारुल उलूम का दौरा किया, जिससे भारत-अफगानिस्तान संबंधों में मजबूती का संकेत मिला.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को इस कोष से सैनिकों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया.

खेल समाचार (Sports News For School Assembly)

कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा बार पांच विकेट लेने के जॉनी वार्डल के रिकॉर्ड की बराबरी की.

ऋषभ पंत ने चोट से उबरते हुए एक वीडियो में तीरंदाज़ी का शानदार प्रदर्शन किया और सटीक निशाना लगाया.

रोहित शर्मा ने एक भावुक प्रशंसक की मुंबई इंडियंस जर्सी पर हस्ताक्षर किए, जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के प्रशिक्षण के दौरान एक दिल को छू लेने वाला पल था.

मनोरंजन समाचार (Entertainment News For School Assembly)

किरण राव की "मिसिंग लेडीज" ने फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते, जिसमें अभिषेक, कार्तिक, आलिया और राजकुमार ने पुरस्कार जीते.

हॉलीवुड अभिनेत्री डायने कीटन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें "एनी हॉल" और "द गॉडफादर" में अपनी भूमिकाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली.

किच्चा सुदीप ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि सिम्बू की फिल्म "अरासन" में उनके खलनायक की भूमिका निभाने की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं.

व्यापार समाचार (Business News For School Assembly)

RBI ने उसी दिन चेक क्लियरिंग सिस्टम लॉन्च किया; जनवरी 2026 से तीन घंटे के भीतर खातों में धनराशि जमा हो जाएगी.

अनिवासी भारतीयों के लिए रिमोट KYC सुविधा पर काम जारी है, SEBI पहचान सत्यापन के लिए UIDAI और RBI से बातचीत कर रहा है.

MapMyIndia का 'Maples' ऐप क्या है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस नेविगेशन प्लेटफॉर्म की विशेषताओं के बारे में जानें.

ये समाचार विशेष रूप से छात्रों के लिए चुने गए हैं, ताकि वे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत रह सकें. ये समाचार छात्रों को बदलते वैश्विक परिदृश्य और उसमें भारत की भूमिका को समझने का अवसर प्रदान करते हैं. स्कूल असेंबली के दौरान पढ़ने के लिए उपयुक्त, इन मुख्य अंशों का उद्देश्य छात्रों की जागरूकता, जिज्ञासा और समसामयिक घटनाओं में रुचि बढ़ाना है.