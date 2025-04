NCERT Books Controversy: अंग्रेजी की किताब का नाम 'पूर्वी', मैथ्स की 'गणित प्रकाश': एनसीईआरटी की नई किताबों के टाइटल ने बढ़ाया विवाद

Hindi Language Row: एनसीईआरटी की नई किताबों ने इस बार नामों को लेकर बहस छेड़ दी है. दरअसल, नई अंग्रेजी मीडियम की किताबों को हिंदी नाम दिए गए हैं, वो भी रोमन (English) लिपि में. यानी किताबें तो अंग्रेजी में हैं, लेकिन नाम हिंदी के हैं, और वो भी अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए हैं. क्लास 6 की अंग्रेज़ी की किताब का नाम पहले Honeysuckle था, लेकिन अब इसका नाम Poorvi रखा गया है. 'पूर्वी' एक हिंदी शब्द है, जिसका मतलब होता है 'पूर्व दिशा', साथ ही यह एक राग का नाम भी है.

इसी तरह क्लास 1 और 2 की किताबों के नाम Mridang और क्लास 3 की Santoor रखे गए हैं.

ये भी पढें: NCERT New Update: 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 9 से 11 के प्रदर्शन का होगा मूल्यांकन

The old Class VI and VII textbooks for #English were titled Honeysuckle and Honeycomb, respectively, till last year.

The title of the new English-language textbooks for both classes is Poorvi #HindiLanguageRow #NCERT #hindilanguage https://t.co/UGfaywzSUJ pic.twitter.com/nem5QtbEVq

— The Telegraph (@ttindia) April 14, 2025