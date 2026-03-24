CBSE Result 2026: जल्द खत्म होगा इंतजार, अप्रैल-मई के बीच घोषित हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे

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CBSE Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) अब कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुट गया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 2026 के बोर्ड नतीजे अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के मध्य के बीच जारी किए जा सकते हैं. परीक्षा समाप्त होने के बाद अब बोर्ड का पूरा ध्यान मूल्यांकन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर है ताकि देश भर के लाखों छात्रों का डिजिटल रिजल्ट सुचारू रूप से लाइव किया जा सके.

परीक्षा कार्यक्रम और समापन की स्थिति

सीबीएसई की 2026 की बोर्ड परीक्षाएं दोनों कक्षाओं के लिए 17 फरवरी से शुरू हुई थीं. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को संपन्न हो चुकी हैं, जबकि कक्षा 12वीं के पेपर मार्च के उत्तरार्ध तक चले. वर्तमान में मूल्यांकन केंद्र कॉपियों की जांच में जुटे हैं. बोर्ड अधिकारियों का लक्ष्य है कि मई के दूसरे सप्ताह तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं ताकि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को प्रवेश लेने में देरी न हो. यह भी पढ़े: RBSE 10th Result 2026 OUT: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 94.23% परीक्षार्थी सफल, rajeduboard.rajasthan.gov पर ऐसे करें परिणाम चेक

ऑनलाइन रिजल्ट देखने की प्रक्रिया

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल्स results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, cbse.nic.in, और cbse.gov.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर 'CBSE Class 10 Result 2026' या 'CBSE Class 12 Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करें और अपना डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.

रिजल्ट चेक करने के अन्य विकल्प

रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए सीबीएसई ने कई वैकल्पिक माध्यमों की भी व्यवस्था की है:

डिजिलॉकर (DigiLocker): छात्र अपने सत्यापित अकाउंट के जरिए डिजिटल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.

उमंग (UMANG) ऐप: एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स इस ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

एसएमएस (SMS) और IVRS: बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले विशिष्ट फॉर्मेट में मैसेज भेजकर या कॉल के माध्यम से भी अंक प्राप्त किए जा सकते हैं.

पासिंग क्राइटेरिया और अंक निर्धारण

सीबीएसई के नियमों के अनुसार, कक्षा 10वीं में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं. यह प्रतिशत थ्योरी (Theory) और आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) दोनों को मिलाकर गिना जाता है. तकनीकी रूप से, 80 अंकों के थ्योरी पेपर में कम से कम 27 अंक और 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 7 अंक प्राप्त करना आवश्यक है.