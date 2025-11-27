Bengal की खाड़ी में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.0 मापी गई

Earthquake Bay of Bengal: बंगाल की खाड़ी में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए हल्की दहशत का माहौल बन गया. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.0 दर्ज की गई, जो हल्की श्रेणी में आती है. भू-वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार भूकंप अक्षांश 20.25° उत्तर और देशांतर 91.31° पूर्व पर स्थित था, जबकि इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर मापी गई.
वैज्ञानिकों के अनुसर समुद्री क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण इस भूकंप का प्रभाव सीमित रहा और झटके मुख्य रूप से समुद्र से सटे इलाकों में हल्के रूप में महसूस किए गए.
Bengal की खाड़ी में भूकंप
EQ of M: 4.0, On: 27/11/2025 02:59:55 IST, Lat: 20.25 N, Long: 91.31 E, Depth: 10 Km, Location: Bay of Bengal.
किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप के चलते किसी तरह के नुकसान या जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है. स्थानीय प्रशासन ने स्थिति का आकलन किया और अब तक हालात सामान्य होने की पुष्टि की है.
विशेषज्ञों ने क्या कहा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तीव्रता के भूकंप आमतौर पर बड़े खतरे का कारण नहीं बनते, लेकिन क्षेत्र की भूगर्भीय सक्रियता को देखते हुए निगरानी जारी रखना आवश्यक है. बंगाल की खाड़ी भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में से एक है, इसलिए समय-समय पर हल्के झटके महसूस किए जाना असामान्य नहीं है.
भूकंप से कैसे बचें
जानकारों का कहना है कि भूकंप आने पर घबराने के बजाय सावधानी अपनाना सबसे जरूरी है. झटके महसूस होते ही किसी मजबूत मेज या टेबल के नीचे बैठकर सिर और गर्दन को ढकें, खिड़कियों, भारी सामान या दीवारों से दूर रहें। अगर घर के भीतर हैं तो बाहर भागने की कोशिश न करें, क्योंकि चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. खुले स्थान में हों तो किसी इमारत, पेड़ या बिजली के खंभों से दूर रहें.