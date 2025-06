Draupadi Murmu Birthday: जन्मदिन पर दृष्टिबाधित छात्रों का गाना सुनकर भावुक हुईं राष्ट्रपति मुर्मू, छलके आंसू, वीडियो वायरल

सीवान, 20 जून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सीवान में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी ने कहा कि हम कहते हैं- 'सबका साथ, सबका विकास', लेकिन ये लालटेन और पंजे वाले कहते हैं कि परिवार का साथ, परिवार का विकास.

पीएम मोदी ने कहा कि इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है कि अपने हित और अपने परिवारों के विकास के लिए ये बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं. सीवान के जसौली में आयोजित एक महती जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आप सब जानते हैं कि मैं कल ही विदेश से लौटा हूं. वहां दुनिया के बड़े और समृद्ध देशों के नेतृत्व से बात हुई. विश्व के सारे नेता भारत की तेज प्रगति से काफी प्रभावित हैं. वे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देख रहे हैं. इसमें बिहार की बड़ी भूमिका होने वाली है. बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में बड़ी भूमिका निभाएगा. मेरे इस विश्वास में आप सभी का सामर्थ्य है. आप सभी ने मिलकर जंगलराज का सफाया किया है. यह भी पढ़ें : हमारे लिए ‘सबका साथ, सबका विकास’, लेकिन विपक्ष कहता है ‘परिवार का साथ, परिवार का विकास’: पीएम मोदी

