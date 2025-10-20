Happy Diwali 2025: देशभर में दीवाली की धूम, मुंबई के शिवाजी पार्क को खूबसूरत रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Happy Diwali 2025: देशभर में आज दिवाली मनाई जा रही है. जिसको लेकर पूरे देश में धूमधाम देखने को मिल रही है. हर गली, हर शहर रोशनी से जगमगा रहा है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में भी दीपावली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है.

शिवाजी पार्क को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया

मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क (Shivaji Park) को खूबसूरत रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिसकी झलक इस वायरल वीडियो में देखी जा सकती है. रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया शिवाजी पार्क इस पर्व की रौनक को और भी खास बना रहा है. यह भी पढ़े: Happy Diwali Greetings: दीपावली पर ये WhatsApp Wishes और HD Wallpapers शेयर कर दें शुभकामनाएं!

शिवाजी पार्क को लाइटों से सजाया गया

#WATCH | Maharashtra | Shivaji Park in Mumbai decorated with beautiful colurful lights, on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/rAy9lcMn2Y — ANI (@ANI) October 20, 2025

शिवाजी पार्क ही नहीं, पूरे मुंबई में जगमगाहट

सिर्फ शिवाजी पार्क ही नहीं, मुंबई के अन्य इलाकों को भी दिवाली के मौके पर सजाया गया है.बाजार, कॉलोनियां, सड़कों के किनारे, और हाउसिंग सोसाइटियों में भी शानदार सजावट की गई है.

पूरे महाराष्ट्र में दिवाली की धूम

मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दिवाली की जबरदस्त धूम है. लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाइयों का आदान-प्रदान हो रहा है और आसमान रंग-बिरंगे पटाखों से जगमगाता दिख रहा है.