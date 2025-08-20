धनश्री वर्मा ने पहली बार युजवेंद्र चहल से अपने अलगाव पर खुलकर बात की (Photo Credits: X)

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से अलग होने के बाद, डांसर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की है. एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान धनश्री ने बताया कि इस मुश्किल दौर में उन्हें और उनके परिवार को किस तरह की नेगेटिविटी और डर का सामना करना पड़ा.

हालांकि उन्होंने अलग होने की कोई खास वजह तो नहीं बताई, लेकिन बातों-बातों में उन्होंने युजवेंद्र चहल पर एक सीधा तंज ज़रूर कस दिया. दरअसल, कुछ समय पहले युजवेंद्र ने भी राज शामानी के पॉडकास्ट पर अपने रिश्ते को लेकर कुछ बातें कही थीं. इसी को लेकर धनश्री ने इशारा करते हुए कहा.

“पता नहीं कौन कल उठ के पॉडकास्ट पे आ जाए क्या बोल दे. इसी बात का तो शुरू में बहुत डर था.”

उन्होंने मज़ाक में आगे कहा, “मुझे भूत से डर नहीं लगता. मुझे अंधेरे या ऊंचाई से भी डर नहीं लगता. यह सच है. लेकिन मुझे पॉडकास्ट से डर लगता है.”

'प्यार' पर क्या बोलीं धनश्री?

जब उनसे प्यार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में हर किसी की तरह उन्हें भी प्यार की तलाश है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं. ऐसा कौन है जिसे प्यार नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए."

धनश्री ने आगे कहा, "सबसे पहले खुद से प्यार करना (Self-Love) ज़रूरी है. लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा लिखा है, तो क्यों नहीं? मेरे माता-पिता और दोस्त भी यही चाहते हैं. प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है. यह बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों जैसा होता है, जिसमें फूल बरसते हैं. ऐसा एहसास कौन नहीं चाहेगा? मैं इसके लिए तैयार हूं और यूनिवर्स पर भरोसा करती हूं." इस बातचीत से साफ़ है कि धनश्री अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से आगे बढ़कर एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.